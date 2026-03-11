Canlı
        SON DAKİKA: TIR'da 14 yaşındaki kıza cinsel taciz iddiası | Samsun haberleri | Son dakika haberleri

        TIR'da 14 yaşındaki kıza cinsel taciz iddiası!

        Samsun'da 14 yaşındaki kız çocuğuna TIR'ın içerisinde cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 28 yaşındaki E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüphelinin adliyede bulunduğu sırada eşinin bir kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi

        Giriş: 11.03.2026 - 08:29
        Samsun'da olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde ikamet eden 14 yaşındaki E.B. adlı kız çocuğu, E.K. (28) adlı şüpheli ile birlikte Samsun'da TIR ile gezmek için Karabük'e gittiğini ve kendisine TIR'ın içinde cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

        YAŞINI BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

        İHA'daki habere göre kızın ailesinin şikayeti üzerine E.K. polis tarafından gözaltına alındı. Kızın yaşının 14 olduğunu bilmediğini, kendisine 20 yaşında olduğunu söylediğini ileri süren E.K. TIR ile Karabük'e gezmeye gittiklerini ancak cinsel saldırıda bulunmadığını savundu.

        ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        İlyasköy Polis Merkezi ekiplerine teslim edilen E.K., ifadesinin alınmasının ardından dün Samsun Adliyesinde adliyesine sevk edildi.

        EŞİ HASTANEDE İKİNCİ KIZINI DÜNYAYA GETİRDİ

        E.K.'nin adliyeye sevk edildiği sıralarda eşinin hastanede ikinci kızlarını dünyaya getirdiği öğrenildi. E.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

