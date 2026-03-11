Samsun'da olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde ikamet eden 14 yaşındaki E.B. adlı kız çocuğu, E.K. (28) adlı şüpheli ile birlikte Samsun'da TIR ile gezmek için Karabük'e gittiğini ve kendisine TIR'ın içinde cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

YAŞINI BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

İHA'daki habere göre kızın ailesinin şikayeti üzerine E.K. polis tarafından gözaltına alındı. Kızın yaşının 14 olduğunu bilmediğini, kendisine 20 yaşında olduğunu söylediğini ileri süren E.K. TIR ile Karabük'e gezmeye gittiklerini ancak cinsel saldırıda bulunmadığını savundu.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İlyasköy Polis Merkezi ekiplerine teslim edilen E.K., ifadesinin alınmasının ardından dün Samsun Adliyesinde adliyesine sevk edildi.

EŞİ HASTANEDE İKİNCİ KIZINI DÜNYAYA GETİRDİ

E.K.'nin adliyeye sevk edildiği sıralarda eşinin hastanede ikinci kızlarını dünyaya getirdiği öğrenildi. E.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.