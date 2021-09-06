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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik bu yılın ikinci indirim kampanyasına 21 Eylül – 19 Ekim 2021 tarihleri arasında başvuru yapılabileceğini duyurdu

Bakan Kurum indirim kampanyası ile ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "TOKİ Başkanlığımızca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasını, yoğun talep üzerine bu yıl ikinci kez 21 Eylül’de tekrarlıyoruz.. Kampanyamızdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, 21 Eylül – 19 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunun tamamını ya da en az %25’ini peşin ödeyen vatandaşlarımız %22 indirim kampanyasından faydalanabilecek." dedi

— Murat KURUM (@murat_kurum) September 6, 2021