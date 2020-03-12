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Tom Hanks ve eşi Rita Wilson koronavirüse yakalandı

Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks, eşi Rita Wilson ile birlikte koronavirüse yakalandıklarını açıkladı

Tom Hanks
AA

ABD'li ünlü sinema yıldızı Tom Hanks ve eşi Rita Wilson da koronavirüs tespit edildi. 

Tom Hanks, eşi Rita Wilson ile birlikte koronavirüse yakalandıklarını açıkladı. Hanks ve eşi Wilson, ABD'de virüsün görüldüğü ilk ünlüler oldu.

 

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