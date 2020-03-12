ABD'li ünlü sinema yıldızı Tom Hanks ve eşi Rita Wilson da koronavirüs tespit edildi.
Tom Hanks, eşi Rita Wilson ile birlikte koronavirüse yakalandıklarını açıkladı. Hanks ve eşi Wilson, ABD'de virüsün görüldüğü ilk ünlüler oldu.
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