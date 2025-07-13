Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de superpole yarışını da kazandı

Donington Park'ta düzenlenen yarışta Red Bull sporcusu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla 10 turluk superpole yarışını da birinci sırada tamamladı. Bu hafta sonu Toprak, bu sonuçla 2'de 2 yaptı.

İkinci sırayı İtalyan sürücü Nicola Bulega, üçüncülüğü ise İngiliz motosiklet yarışçısı Sam Lowes elde etti.

Genel klasmanda puanını 320'ye çıkaran Toprak, 321 puana sahip lider Bulega ile puan farkını bugünkü ikinci ana yarış öncesinde 1'e kadar düşürmeyi başardı. Genel klasmanda 198 puanla İtalyan pilot Danilo Petrucci ise üçüncü sırada yer alıyor.

Toprak Razgatlıoğlu, saat 16.00'da hafta sonunun İngiltere'deki ikinci ana yarışında podyumun zirvesine çıkma mücadelesi verecek.