Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Trabzon'da sahilde Rus menşeli olduğu değerlendirilen roket motoru parçası bulundu | Son dakika haberleri

        Trabzon'da sahilde Rus menşeli olduğu değerlendirilen roket motoru parçası bulundu

        Trabzon'da sahile vuran ve üzerindeki işaretlerden Rus menşeli olduğu değerlendirilen roket motoru parçası, balıkçılar tarafından fark edildi. Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan parçanın patlayıcı özellik taşımadığı belirlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 10:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kıyıda roket parçası bulundu

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde sahile vuran ve üzerindeki işaretlerden Rus menşeli olduğu değerlendirilen roket motoru parçası, jandarma ekiplerince incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

        İHA'daki habere göre olay; Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi Liman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bölgede avlanan balıkçılar kıyı şeridinde sürüklenerek geldiği değerlendirilen roket motoruna ait bir parça fark etti.

        Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak, cismin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Yapılan ilk tespitlerde parça üzerinde Rus menşeli olduğunu düşündüren damga ve işaretlerin bulunduğu belirlendi.

        Patlayıcı özelliği bulunmadığı değerlendirilen roket motoru parçası, detaylı inceleme yapılmak üzere jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak, bölgeden kaldırıldı. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yasa dışı yollarla çekirge toplayan 3 kişiye 2 milyon 97 bin lira ceza

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Adıyaman'da yasa dışı yollarla topladıkları 135 çekirgeyle yakalanan yabancı uyruklu 3 kişiye, toplam 2 milyon 97 bin lira idari para cezası uygulandığını duyurdu (DHA)

        #trabzon
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Vancouver'da Türk coşkusu!
        Vancouver'da Türk coşkusu!
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Vizesiz Yunanistan için en doğru rota!
        Vizesiz Yunanistan için en doğru rota!
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Köprüde barfiks faciayla bitti!
        Köprüde barfiks faciayla bitti!
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Sel ve dolu uyarısı! Meteoroloji'den 21 il için yağış alarmı
        Sel ve dolu uyarısı! Meteoroloji'den 21 il için yağış alarmı
        KADES ihbarına silahlı saldırı: 1'i polis 3 ağır yaralı
        KADES ihbarına silahlı saldırı: 1'i polis 3 ağır yaralı
        Okullar ne zaman açılacak?
        Okullar ne zaman açılacak?
        Brezilya ile Fas puanları paylaştı
        Brezilya ile Fas puanları paylaştı
        ABD ile imzalanacak mutabakat zaptı İran'da tartışma yarattı
        ABD ile imzalanacak mutabakat zaptı İran'da tartışma yarattı
        Memura fazla mesai kararı
        Memura fazla mesai kararı
        Ataman çıldırdı: Yumruklu kavga!
        Ataman çıldırdı: Yumruklu kavga!