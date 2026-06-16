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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Trabzon’da 12 ortaokul öğrencisi zehirlenme iddiasıyla hastaneye kaldırıldı | Son dakika haberleri

        Trabzon’da 12 ortaokul öğrencisi zehirlenme iddiasıyla hastaneye kaldırıldı

        Trabzon'da bazı ortaokul öğrencilerinde mide bulantısı ve rahatsızlık şikayetleri görülmesi üzerine sağlık ekipleri okula sevk edildi. Yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 12 öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 17:21 Güncelleme:
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        12 öğrenci zehirlenmeden tedavide
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        Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi’nde bulunan İbrahim Alemdağ Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        İHA'daki habere göre, okulda bazı öğrencilerde mide bulantısı ve rahatsızlık şikayetleri görülmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan öğrencilerden 6’sı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne, 6’sı ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü’ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan 12 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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