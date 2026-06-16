Trabzon’da 12 ortaokul öğrencisi zehirlenme iddiasıyla hastaneye kaldırıldı
Trabzon'da bazı ortaokul öğrencilerinde mide bulantısı ve rahatsızlık şikayetleri görülmesi üzerine sağlık ekipleri okula sevk edildi. Yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 12 öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı
Giriş: 16 Haziran 2026 - 17:21 Güncelleme:
Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi’nde bulunan İbrahim Alemdağ Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İHA'daki habere göre, okulda bazı öğrencilerde mide bulantısı ve rahatsızlık şikayetleri görülmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan öğrencilerden 6’sı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne, 6’sı ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 12 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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