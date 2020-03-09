Trabzonspor resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Divan Kurulu Başkanımız Ali Sürmen ve yönetim kurulu üyeleri, Denetleme Kurulu Başkanımız Mahmut Ören ve üyeleri, Disiplin Kurulu Başkanımız Haluk Raci Gençosmanoğlu ve üyeleri, Sicil Kurulu Başkanımız Osman Çavuşoğlu ve üyeleri, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanımız Mehmet Salih Uzun ve üyeleri Ziyabey Tesisleri’nde ortak bir basın açıklaması yaptı.

Bildiriyi okuyan Divan Başkanımız Ali Sürmen, şunları söyledi:

“Zaman zaman Türk futbolunda tartışılan konuların bugün geldiği aşama nedeniyle Trabzonspor Kulübü Derneği’nin kurulları olarak bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Türkiye Süper Ligi 2019 – 2020 sezonuna Türk futbol tarihine yalnızca Trabzonspor kaptanı olarak değil bir dürüstlük timsali olarak da geçen Rahmetli Cemil Usta’nın adı verilmesine rağmen gerek TFF’nin bazı icraatları gerekse MHK’nin neticeye etki eden birtakım kararları sezona damgasını vurmuştur. Futbolun öncelikle toplumsal bir etkinlik olduğu bilinmesi gerekirken tamamen bireysel, ekonomik ve sosyal çıkarlarından dolayı tarafgir bir tavırla sahada oynanan futbola acımasızca müdahale eden bazı hakemlerin yaptıklarının yanına kâr kalması ve MHK tarafından da korunması asla kabul edilemez.

Bazı pozisyonların saniyelik bir yanılma payından dolayı yanlış kararlarla sonuçlanması hoş görülebilir olsa dahi bazen VAR’a gidilmesi gereken pozisyonlarda bu sistemden faydalanılmaması, bazen de tüm gözlerin gördüğünü görmemekte ısrar edilmesi ne kabul edilebilir ne de hoş görülebilir bir tutumdur. VAR’a başvurulmadan iptal edilen bir golün, veyahut bir futbolcuya gösterilen yanlış bir kartın dahi şampiyonu tayin edebilecek kudrette olduğu bir Süper Lig’de yönetimimizin, teknik heyetimizin, futbolcu ve taraftarlarımızın emeğinin çalınmasına sessiz kalmamız beklenemez.

Bazı takımların şampiyonluk yarışından son haftalarda kopmasıyla birlikte, birtakım hakem ve basın mensupları üzerinden ölülülerin diriltilmeye çalışılmasına kimse cesaret etmemelidir. Süper Lig’i yönetecek hakemlerin seçilme sürecine kimlerin hangi niyet ve çıkarlarla müdahil olduğu da bitaraf olması gerekenlerin nasıl taraf tuttuğu da artık sır değildir. Bu durumda; hakemlerin diyet ödemeleri, bulundukları konumu torpille muhafaza etme çabaları futbolumuzu göz göre göre kaosa sürükleyebileceği gibi, bu saatten sonra futbol ailesinin bu ve benzeri kaygılara sahip hiçbir üyesinin adil olmalarının beklenemeyeceği aşikardır.

Sayın Başkan yardımcımız Ertuğrul Doğan’ın kulübümüzün resmi sitesinden açıklamada bulunarak gerçekleri anlatmasından Sayın Zekeriya Alp’in neden rahatsız olduğunu açıklamanın kendisinden de anlayamadığımız gibi, bunu neden TFF’nin resmi sitesi üzerinden yapıldığını da anlayamadığımızı vurgulamak isteriz. Buradan anlaşılmaktadır ki; TFF de sayın Alp’in açıklamasına imza atıp, taraf olmuştur.

Sayın Zekeriya Alp’e soruyoruz. Bunca yıldır sizi açıkça eleştiren yönetici ve teknik direktörlerden hangilerine cevap verdiniz? Daha da önemlisi hangilerini mahkemeye vermekle tehdit ettiniz! Sayın Zekeriya Alp; mahkemeye vermekle tehdit etmek husumetin doğduğunu göstermektedir. Bundan sonra Trabzonspor aleyhine taraf olduğunuzu da göstermektedir.

Bizim geçmiş deneyimlerimizden öğrendiğimiz en büyük gerçeğimiz, şampiyonluğa gittiğimiz her defasında gizli mahfelerde bizlere pusu kurulduğudur. Gel bu defa alet olma, istifa et. Çünkü biz bu sefer çıktığımız bu yoldaki tuzakları çok iyi biliyoruz. Sen taşlı, engebeli bu zor yolda Sayın Alp, bizim için ufak bir çakıl taşısın! Bizler ise camiamızın ayağına taş değdirmemeye yemin ettik. Sizin ve gizli mahfelerde pusu kurmaya çalışan zihniyetin tüm temsilcilerinin istifasını bekliyoruz."