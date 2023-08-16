Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
Transferde gaza basan Beşiktaş, son olarak Başakşehir forması giyen Deniz Türüç'ü gündemine aldı. Siyah-beyazlı kulüp ile Umut Meraş'ı isteyen Başakşehir arasında takas formülü üzerinden görüşmeler başladı.
Oğuzhan Genç
ogenc@haberturk.com
Giriş: 16.08.2023 - 13:16
1
Süper Lig'e Karagümrük galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
2
Son olarak Rashica'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, şimdi de Başakşehir'den Deniz Türüç için devreye girdi.
3
Başakşehir de Beşiktaş'tan Umut Meraş'ı isterken, transferde takas formülü üzerinden görüşmeler sürüyor.