Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, milli futbolcu Cengiz Ünder'i de kadrosuna katıyor. Sarı-lacivertliler, dev transferde hem Marsilya hem de Cengiz Ünder'le prensip anlaşmasına vardı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, bir süredir görüşme halinde olduğu milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferinde mutlu sona ulaştı.
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Cengiz Ünder ve kulübü Marsilya ile prensip anlaşmasına vardı.
26 yaşındaki başarılı sağ kanat oyuncusunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.
6 YIL SONRA SÜPER LİG'E DÖNÜYOR
Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye transfer olması halinde 6 yıl sonra Süper Lig'e geri dönecek.
Milli futbolcu, 2017 yılında 14 milyon 250 bin euro karşılığında Başakşehir'den Roma'ya transfer olmuştu.
Avrupa'da sırasıyla Roma, Leicester ve Marsilya formalarını giyen milli yıldız, sergilediği başarılı performansla gururumuz oldu.