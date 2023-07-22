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        Haberler Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Son dakika transfer haberi... Fatih Karagümrük Frederic Veseli'yi kadrosuna kattı - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Son dakika transfer haberi... Fatih Karagümrük Frederic Veseli'yi kadrosuna kattı

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük, Arnavut savunma oyuncusu Frederic Veseli'yi kadrosuna kattı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 16:59
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        Karagümrük Veseli'yi kadrosuna kattı
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        Trendyol Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, Arnavut futbolcu Frederic Veseli'yi kadrosuna kattı.

        Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son olarak İtalya temsilcisi Benevento'da forma giyen 30 yaşındaki stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Frederic Veseli, geçen sezon İtalya İkinci Futbol Ligi'nde (Serie B) 21 maça çıktı. Veseli, Arnavutluk Milli Takımı'nda da 43 müsabakada görev yaptı.

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