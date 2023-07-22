Son dakika transfer haberi... Fatih Karagümrük Frederic Veseli'yi kadrosuna kattı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük, Arnavut savunma oyuncusu Frederic Veseli'yi kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, Arnavut futbolcu Frederic Veseli'yi kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son olarak İtalya temsilcisi Benevento'da forma giyen 30 yaşındaki stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Frederic Veseli, geçen sezon İtalya İkinci Futbol Ligi'nde (Serie B) 21 maça çıktı. Veseli, Arnavutluk Milli Takımı'nda da 43 müsabakada görev yaptı.