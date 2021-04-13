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Yusuf Yazıcı için 60 milyon Euro

Lille ekibinin 17,5 milyon Euro bonservis ödediği Yusuf Yazıcı için Arsenal devrede. Ada temsilcisi 60 milyon Euro'ya 'evet' derse Trabzonspor'a 12 milyon Euro kalacak

Son dakika transfer haberleri | Yusuf Yazıcı için 60 milyon Euro

Türk futbolu ve Trabzonspor adına 6 Ağustos 2019'da önemli bir transfer gerçekleşmişti... Karadeniz ekibine bonus artı bonservis bedeli olarak 17,5 milyon Euro kazandıran Yusuf Yazıcı yine kazandıracak. Adı İngiliz ekibi Arsenal ile anılan milli yıldız için telaffuz edilen bonservis bedeli 60 milyon Euro civarında.

ARSENAL KARARLI

İngiliz basınındaki haberlere göre Arsenal, Yazıcı’yı sezon sonunda kadrosuna katmakta kararlı. Eğer, yıldız isim 60 milyon Euro'ya satılırsa Lille Kulübü, anlaşma gereği 20’lik payı Trabzonspor’a vermek zorunda. Ki, bu da 12 milyon Euro demek.

Hatırlanacağı gibi Yusuf, 16,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında satılmış, bir sezonda 25 maç oynadığı için 1 milyon Euro bonus alınmış ve ayrıca Edgar le de bonservisiyle gelmişti.

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