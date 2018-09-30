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Son dakika: Tropik fırtınada son durum ne? Meteoroloji'den yeni açıklama

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Orta Akdeniz’de Libya açıklarında oluşan tropik fırtına (kırbaç fırtınası) Yunanistan’ın güneyinden Ege Denizi üzerine hareket etti ve burada şiddetini azaltarak alçak basınç merkezine dönüştü. Sistemin hızı azalırken Ege Denizi üzerindeki kuzeye doğru hareketini yarın akşama kadar devam ettirmesi tahmin ediliyor. Yağışların aralıklarla yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi ve akşam saatlerinden sonra batı kıyı illerini terk etmesi bekleniyor

30.09.2018 - 13:20 | Güncelleme: AA

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, tropik fırtınanın (kırbaç fırtınası) hızı azalıyor.... Orta Akdeniz’de Libya açıklarında oluşan tropik fırtınanın Yunanistan’ın güneyinden Ege Denizi üzerine hareket ettiği, burada şiddetini azaltarak alçak basınç merkezine dönüştüğü, sistemin hızının azaldığı bildirildi.

AA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Orta Akdeniz’de Libya açıklarında oluşan tropik fırtına Yunanistan’ın güneyinden Ege Denizi üzerine hareket etti ve burada şiddetini azaltarak alçak basınç merkezine dönüştü. Alçak basınç merkezi halen Ege Denizi’nin batısında ve Yunanistan’ın doğu kıyılarında şiddetli yağış ve fırtınalarla birlikte etkili olmaya devam ediyor.

 

Sistemin hızı azalırken Ege Denizi üzerindeki kuzeye doğru hareketini yarın akşama kadar devam ettirmesi tahmin ediliyor. Alçak basınç merkezine dönüşen tropik fırtına ile yurdun batı kıyı illerinde (Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne ve İstanbul’da) bugün meydana gelecek yağışların metrekareye 50-75 kg civarında düşmesi bekleniyor. Yağışların aralıklarla yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi ve akşam saatlerinden sonra batı kıyı illerini terk etmesi bekleniyor.

 

Rüzgarın bugün Güney Ege’de güney ve batı, Kuzey Ege ve Marmara’da kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın yarın Güney Ege’de etkisini kaybedeceği, bununla birlikte Kuzey Ege ve Marmara’nın batısında, yönünü kuzeydoğudan güney batıya çevirerek, yarın akşama kadar etkili olacağı (50-70 km/saat) tahmin ediliyor.

EGE VE MARMARA'DA BEKLENEN FIRTINA

Türkiye'nin batı kıyılarını etkilemesi beklenilen, Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın akşam saatlerinden itibaren Edirne ve ilçelerinde şiddetli yağış bırakması bekleniyor.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 12 derece olduğu Edirne'de, hafif sağanak başladı.

Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın etkisiyle, akşam saatlerinden itibaren Edirne merkezde sağanağın yerini aşırı yağışa bırakması beklenirken, Enez, İpsala, Keşan, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde ise fırtınayla birlikte şiddetli yağış bekleniyor.

"HER İHTİMALE KARŞI ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK"

Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü şiddetli fırtına nedeniyle kent genelinde yaşanabilecek sıkıntılara müdahale konusunda hazırlıklarını tamamladı.

Edirne AFAD Müdürü Kemal Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen meteorolojik uyarıların tüm birimlere, belediye ve kaymakamlıklara ilettiklerini ve gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Meteorolojiden gelen tahminlere göre fırtınanın şiddetinde bir miktar azalma beklendiğini ifade eden Şen, "Biz her ihtimale karşı önlemlerimiz aldık. Dün de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızı bilgilendirmek için belediyelerden anons yapıldı. Meteorolojiden bir miktar fırtınanın gücünün azaldığı bilgisi geldi. Şiddetli rüzgarla birlikte bölgeye yağış bırakması muhtemel." dedi.

 

 

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YORUMLAR 5
  • Misafir 28 dakika önce
    meteoroloji memurlarına 40 yılın başı iş çıktı
  • Misafir 33 dakika önce
    Meteoroloji sıvadı iice
  • Misafir 35 dakika önce
    kesin almışsınızdır her türlü önlemi yağmurlar yağınca anlıyoruz görüyoruz önlemlerinizi ! kesin almışsınızdır her türlü önlemi yağmurlar yağınca anlıyoruz görüyoruz önlemlerinizi !
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