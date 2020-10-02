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ABD Başkanı Donald Trump, eşinin ve kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklaması zaten düşüş eğiliminde olan petrol fiyatlarındaki kayıpları hızlandırdı.

Açıklamanın ardından,açıklamanın hemen öncesine göre, Batı Teksas Tipi ABD petrolünün (WTI) fiyatı yüzde 2.6, Brent petrol fiyatı ise yüzde 2.7 düştü.

Brent petrolün varil fiyatı 39.4, WTI ise 37.3 dolara geriledi.

ZATEN OPEC YÜZÜNDEN DÜŞÜŞTEYDİ

Petrol fiyatları OPEC'in üretim artırma kararının ardından zaten düşüyordu. Ancak ABD Başkanı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklaması yeni tedbir endişesini artırdı. Yeni tedbir ve kısıtlamalar petrol talebinin düşmesi anlamına geliyor. Bu da fiyatları negatif etkiliyor.