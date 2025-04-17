ABD Başkanı Trump, kendi platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) muhtemel faiz kararı üzerinden Fed ve Fed Başkanı Powell'ı eleştirdi.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "ECB'nin faiz oranlarını 7. kez düşürmesi bekleniyor ve her zaman çok geç kalan ve yanlış yapan Fed'in Jerome Powell'ı, dün bir başka tipik ve tam bir 'karmaşa' içeren rapor yayımladı! Petrol fiyatları düştü, marketler (hatta yumurtalar!) düştü ve ABD tarifelerle zenginleşiyor! Bay 'Çok Geç' Powell, tıpkı ECB gibi uzun zaman önce faiz oranlarını indirmeliydi, ancak artık şimdi kesinlikle indirmeli. Powell'ın gitmesi için sabırsızlanıyorum" dedi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.