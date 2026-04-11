        Haberler Gündem Politika Son dakika: Tülay Hatimoğulları: Barış konusunda pırıl pırıl bir netliğe sahibiz | Son dakika haberleri

        Hatimoğulları: Barış konusunda pırıl pırıl bir netliğe sahibiz

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Terörsüz Türkiye konusunda, "Barış konusunda pırıl pırıl bir netliğe sahibiz. Bizden daha net bir parti yoktur barış konusunda. Bunun için çok ağır bedeller ödedik, ödemeye de devam ediyoruz. Kendimizi bu konuda anlatmayı da zül addederiz. Sürecin başarıya ulaşması için gece gündüz çalışıyoruz ama daha fazla çalışmamız gerektiğinin altını da her fırsatta çiziyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 13:46
        "Pırıl pırıl bir netliğe sahibiz"

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Barış konusunda pırıl pırıl bir netliğe sahibiz. Bizden daha net bir parti yoktur barış konusunda. Bunun için çok ağır bedeller ödedik, ödemeye de devam ediyoruz" dedi.

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, parti genel merkezinde gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısının açılışında konuştu. Hatimoğulları, "Dün Gazze, Rusya, Ukrayna, Somali ve Suriye’de cereyan eden savaş şimdi İran'da, Orta Doğu'nun tam merkezinde devam ediyor. Bu savaş, uluslararası sistemin dikişlerini patlattı. Devasa bir jeopolitik depreme dönüşmüş durumda. 28 Şubat’ta başlayan İran-İsrail-ABD savaşı şimdilik ateşkesle görüşmelerin başladığı bir evreye geçmiş durumda. Ateşkes ilan edildiği halde hala Lübnan bombalanıyor. Bu görüşmeler bombaların gölgesinde gerçekleşecek. Bizler de bir kez daha diyoruz ki ilan edilen ateşkes geçici değil, kalıcı olmalıdır. Kalıcı bir barışın tesis edilmesi için somut adımlar atılmalıdır. Orta Doğu'nun ihtiyacı taktiksel değil, stratejik bir barıştır. Stratejik barışın boyutu aynı zamanda iç barışın sağlanmasıyla daha da güçlenecektir" dedi.

        'BU YASAYA EKMEK VE SU KADAR İHTİYACIMIZ VAR'

        'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin konuşan Hatimoğulları, "Şundan çok eminiz ki bu sürecin başarıya ulaşması için herkesin şimdiye kadar verdiği emeğin daha fazlasını vermesi gerekiyor. Geçiş için bir çerçeve yasa ihtiyacından bahsediyoruz. Şu anda Türkiye'nin temel gündemlerinden biri bu. Bu yasaya ekmek ve su kadar ihtiyacımız var. Bu yasayı herhangi bir şarta bağlamaya kalkmak akıl tutulmasıdır. Demokratik siyaset yapma isteğinin tespiti, barış hakkının teyidi olur mu? Bunu kamuoyunun bilgisi ve vicdanına sunuyoruz" diye konuştu.

        'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

        Hatimoğulları, "Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bir konuşmasında bizi eleştirmiş, 'Partinizin süreç konusunda net olması gerekiyor' demiş. Biz net olmalıymışız bu süreç konusunda. DEM Parti'nin kamu kurumları ve devlete ödev yükleme üslubundan vazgeçmesi gerekiyormuş. Bunu DEM Parti’ye söylüyor. Biz de buradan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na şunları ifade ediyoruz. Barış konusunda pırıl pırıl bir netliğe sahibiz. Bizden daha net bir parti yoktur barış konusunda. Bunun için çok ağır bedeller ödedik, ödemeye de devam ediyoruz. Kendimizi bu konuda anlatmayı da zül addederiz. Sürecin başarıya ulaşması için gece gündüz çalışıyoruz ama daha fazla çalışmamız gerektiğinin altını da her fırsatta çiziyoruz" dedi.

        'BU ÜLKENİN BİR DEMOKRASİ SORUNU VAR'

        Hatimoğulları, "Yasa yapma yeterliliği sizde, iktidardadır. Zamana yayan sizsiniz. Bunu size hatırlatınca zorunuza gitmesin. Demokrasi şarta bağlanamaz, pazarlık konusu da yapılamaz. Kürt sorunu olmasa da bugün bir süreçten bahsediyor olmasak da bu ülkenin bir demokrasi sorunu vardır. Cumhuriyet bu topraklarda demokratikleşmemiştir. DEM Parti olarak, demokratik bir cumhuriyetin inşası için mücadele hattımızı bu temeller üzerine kurduğumuzun altını defalarca çizdik. Programımızda da net bir şekilde mevcuttur" diye konuştu.

