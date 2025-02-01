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        Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, Sözcü TV'de yayımlanan, "Başkent Kulisleri" adlı programdaki cezaevleriyle ilgili sözlerine ilişkin "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 11:31 Güncelleme: 01.02.2025 - 11:49
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        Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında, Sözcü TV'de yayınlanan "Başkent Kulisleri" adlı programda "Cezaevlerini hedef alarak servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastlar olabileceği"ne ilişkin söylemi nedeniyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        RTÜK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

        AA'da yer alan habere göre söz konusu program hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından da inceleme başlatılmıştı.

        RTÜK BAŞKANI ŞAHİN AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, söz konusu programdaki bir diyaloğa ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Programda, "Soğuk Savaş" döneminden kalma bazı eski komplo iddiaların gündeme getirildiğini belirten Şahin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra cezaevlerindeki güvenlik ve sağlıkla ilgili iyileşmelerin ortada olduğunun altını çizdi.

        Şahin, Özkan'ın cezaevlerini hedef aldığını, servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastlar olabileceği iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu vurgulayarak "Siyasi kimliğinin yanı sıra eski bir gazeteci de olan Tuncay Özkan’ın, toplumsal barışa zarar veren bu açıklamalarının ifade özgürlüğü olmadığını çok iyi bildiğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

        Bu tarz açıklamaların, toplumun adalet mekanizmasına olan güven duygusunu hedef aldığını not düşen Şahin, aynı zamanda cezaevinde bulunan insanların yakınlarını panik ve korkuya sevk edebileceğini, bu yüzden kabul edilemez olduğunu anlattı.

        Şahin, söz konusu programla ilgili RTÜK tarafından inceleme başlatıldığını bildirdi.

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