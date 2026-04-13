        Haberler Gündem Ege Son dakika: Türk balıkçı teknesini taciz eden Yunan unsurları, bölgeden uzaklaştırıldı | Son dakika haberleri

        Türk balıkçı teknesini taciz eden Yunan unsurları, bölgeden uzaklaştırıldı

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında balıkçı teknesine Yunan Sahil Güvenlik botları tacizde bulundu. Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gelerek, Yunan Sahil Güvenlik botlarını bölgeden uzaklaştırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 08:24 Güncelleme:
        Ege'de botuna Sahil Güvenlik engeli

        Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında balık avına çıkan İlker Özdemir'in teknesi, Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından bir süre takip edildi. Yunan botu, bölgeye ulaşan Türk Sahil Güvenlik ekiplerince bölgeden uzaklaştırılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Olay, Gökçeada ilçesi açıklarındaki Semadirek Adası yakınlarındaki Zürafa Kayalıkları açıklarında meydana geldi. İlker Özdemir ve tayfası balık avı için denize açıldı. Bir süre sonra bölgeye Yunan Sahil Güvenlik botu geldi. Özdemir’in teknesi, Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından bir süre takip edildi. Özdemir, durumu Türk Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Yunan unsurları, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kısa süre içerisinde bölgeden uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

        Özdemir, olay anına ait görüntüleri sanal medya hesabından paylaşarak, "Büyük, silahlı bir gemi yollamışlar. Yapacak bir şey yok, mücadele ediyoruz. Bu bölgede avlanıyoruz. Burası Zürafa Kayalığı yine aynı yerlerdeyiz. Onlar yapmaktan vazgeçmiyor, biz de vazgeçmeyeceğiz. Kayığımız sac, daha güvenilir onlar da biliyorlar. Çok yakın geçtiler. Dün de geldiler ama bu sefer büyük gemiyle geçtiler. Allah'tan bir sorun yaşamadık ama Türk Sahil Güvenlik botunu aradık. Muhtemelen su üstünden görüp kaçıyorlar. Buralardayız daha ne yaşayacağımızı bilmiyoruz" dedi.

