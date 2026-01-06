Habertürk
        Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu | SON DAKİKA HABERİ

        Türk gemisi Kerç'te karaya oturdu!

        Karadeniz'de sürüklenen Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu. 3'ü Türk, 11 kişilik mürettebat gemiden ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 09:16 Güncelleme: 06.01.2026 - 09:42
        Türk gemisi Kerç'te karaya oturdu!
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'deki Kerç Boğazı'nda, Türk sahipli bir geminin karaya oturduğunu bildirdi.

        DHA'daki habere göre Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Karadeniz’de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli 'HAPPY ARAS' gemisindeki 3’ü Türk 11 mürettebatın tamamı AAKKM koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır.

        Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

        #Kerç Boğazı
