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Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Türkiye'de yağış yok! Doğu için çığ uyarısı... 24 Şubat Hava durumu
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Türkiye'de yağış yok! Doğu için çığ uyarısı...

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Deprem bölgesinde hava parçalı bulutlu olurken, hava sıcaklıkları 9 ila 14 derece arasında değişiyor. Doğu Anadolu'da çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı

Son dakika: Türkiye'de yağış yok! Doğu için çığ uyarısı... 24 Şubat Hava durumu
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HABERTURK.COM

Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimler ile zamanla Kıyı Ege'nin çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, Van çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde artmaya devam edeceği, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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