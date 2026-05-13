Tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve 8 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi
Görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve 8 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Tutuklu bulunan Bahçetepe'nin 'Rüşvet alma', 'Suçtan Kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Haksız mal edinme' suçlarından cezalandırılması istendi.
Giriş: 13 Mayıs 2026 - 16:26
