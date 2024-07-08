Tuzla'da otluk alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor!
İstanbul Tuzla'da ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale ediliyor
Tuzla'da, ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediliyor.
AA'da yer alan habere göre Tepeören'de otlukların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
HAVADAN DA MÜDAHALE EDİLİYOR
Yangının, çevredeki tarlalara sıçrama ihtimali nedeniyle hemen harekete geçildi. Çok sayıda polis ve itfaiye ekibi buraya sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına havadan helikopter de destek veriyor.