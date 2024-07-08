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        Haberler Gündem Son dakika: Tuzla'da otluk alanda yangın!

        Tuzla'da otluk alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor!

        İstanbul Tuzla'da ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 13:52 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:53
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        Tuzla'da otluk alanda yangın!
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        Tuzla'da, ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediliyor.

        AA'da yer alan habere göre Tepeören'de otlukların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        HAVADAN DA MÜDAHALE EDİLİYOR

        Yangının, çevredeki tarlalara sıçrama ihtimali nedeniyle hemen harekete geçildi. Çok sayıda polis ve itfaiye ekibi buraya sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına havadan helikopter de destek veriyor.

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