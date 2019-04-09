Uber, Türkiye'deki operasyonuyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Mobil uygulama aracılığıyla yolculuk yapmak isteyen kişiler ile ulaşım hizmeti verenleri bir araya getiren Uber'in, 8+1 araçlar ile verdiği 'XL' hizmetini Türkiye'den çekeceğini saatler önce sizlere aktarmıştık.

Bu kapsamda, Uber'in Türkiye'de yoluna sarı taksiler ile devam edeceğini de ilk kez bu sayfalarda okumuştunuz.

Sabah saatlerinde şirketten Habertürk'e özel yapılan açıklama ise, söz konusu iddiaları doğrulamış oldu.

Buna göre, önümüzdeki dönemde XL araçlarını Türkiye'den tamamen çekmeyeceğini kaydeden şirket, bu araçların sayılarını ise önemli ölçüde azaltacağını bildirdi.

Uber her zaman Türk vergi kanunlarına uygun olarak hizmet vermiştir. Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir. Şu anki mevcut durum, Uber XL ürünü ile sağlıklı bir hizmet verilmesini mümkün kılmadığından, önümüzdeki dönemde UberXL küçülerek devam edecektir.

'YENİ ÇÖZÜMLER BULMAK İSTİYORUZ'

Yapılan açıklamada, "Şu anki mevcut durum, Uber XL ürünü ile sağlıklı bir hizmet verilmesini mümkün kılmadığından, önümüzdeki dönemde Uber XL küçülerek devam edecektir. Uber Türkiye’ye olan bağlılığını korumaktadır, sektör ile yaptığımız çalışmalarımıza ve taksi ürünümüzü aynı şekilde sunmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın devamında, "Türkiye’deki şehirlerin Uber gibi yenilikçi teknolojilerin sunduğu yararlardan faydalanabilmesini sağlayan yeni çözümler bulmak için tüm yerel paydaşlarla beraber çalışmak istiyoruz" denildi.

Çok tartışılan vergi konusuna da değinen Uber, Türk vergi kanunlarına uygun olarak hizmet verdiğini vurgulayarak, e-fatura sistemine geçildiğini ve bununla birlikte KDV’nin de doğrudan Türk vergi kurumlarına ödendiğinin bilgisini paylaştı.