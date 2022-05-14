Uğur Kahraman'ı eski kayınpederi öldürmüş 0:00 / 0:00

İstanbul’da 18 gün önce kayıp olan Uğur Kahraman cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Eski kayınpederi tarafından öldürüldüğü belirlenen Kahraman’ın cesedi varil içinde bulundu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre İstanbul’da 27 Nisan’da polise giden Erdoğan Kahraman, iki çocuk babası 30 yaşındaki oğlu Uğur Kahraman’dan bir gündür haber alamadığını ve hayatında endişe ettiğini belirterek kayıp başvurusunda bulundu.

ESKİ KAYINPEDERLE EVDEN ÇIKMIŞ

Bu başvuru üzerine Kayıplar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis Uğur Kahraman’ın kayıplara karıştığı gün Tuzla’daki evden 13:58’de çıktığı tespit edildi. İncelenen güvenlik kamera ve cep telefon kayıtlarına göre Uğur Kahraman, en son eski kayınpederi Hüseyin S. İle görüştüğü tespit edildi. Elde edilen bilgilere göre Hüseyin S., Uğur Kahraman’ı evinden arabasıyla alıp Tuzla’daki kendi evine götürdüğü ortaya çıktı.

EŞİNDEN BOŞANMIŞ

Polis Hüseyin S.’yi mercek altına aldı. Bu arada polis kayıp Uğur Kahraman’ın profilini inceledi. Çıkarılan profile göre, Uğur Kahraman 2 yıl önce eşi Ezgi A. İle boşanmıştı. Ezgi A. Hüseyin S.’nin kızıydı. Boşanmanın ardından 2 çocuğun velayeti Kahraman ailesine verilmişti. Ortaya çıkan detaylara göre Uğur Kahraman’dan boşanan Ezgi A. Adıyaman’da bir başka kişiyle evlenmiş ve bir yıl önce de intihar etmişti. Polis tüm bu bilgileri, Uğur Kahraman’la kayıp olması bu olaylarla ilgisinin olup olmadığını araştırmaya başladı.

SON GÜNDE İTİRAF ETTİ

Elde edilen bilgiler üzerine polis Hüseyin S.’yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan sorgulamada, kayıp olan eski damadıyla ilgisinin olmadığını söyledi. Ancak gözaltının son gününde cinayeti itiraf etti.

ÖLDÜRÜP VARİLE KOYMUŞ

Hüseyin S., olay günü eski damadı Uğur Kahraman’ı evinden aldığını söyleyerek “ Bizim eve gittik. Torunlarım onlarda arada görüyordum. Ancak bana torunlarımı göstermemekle tehdit etti” dedi. Bu tartışmanın ardından silahla eski damadını öldürdüğünü söyledi. Uğur Kahraman'ı öldürdükten sonra cesedini varile koyduğunu anlatan zanlı Hüseyin S “Bir süre bahçemde sakladım. Sonra varili annem ve babamın yaşadığı apartmanda asansör boşluğuna koydum” dedi.

CESEDİ BULUNDU

Bu itirafın ardından polis Tuzla’daki eve giderek, varili şüphelinin dediği asansör boşluğunda buldu. Varil açıldığında Uğur Kahraman’ın cesedi ortaya çıktı. Soruşturmanın ardından zanlı adliyeye gönderildi. Şüpheli adliyeye götürülürken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “ Kızımı öldüren uyuşturucu ve fuhuşa sürükleyen kişiydi. Cinayeti kızımın namusu ve torunlarımın namusu için işledim” dedi.