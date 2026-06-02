Ümit Karan tahliye oldu
Eski futbolcu Ümit Karan, uyuşturucu soruşturmasından tutuklandıktan sonra açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. İfadesinde, eski sevgilisinin intikam planı sebebiyle suçlamalarla karşı karşıya kaldığını ileri süren Karan, beraatını talep etti. Eski sevgilinin de tanık olarak dinlendiği duruşmada mahkeme, Karan'ın tahliyesine karar verdi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..
Giriş: 02 Haziran 2026 - 16:28 Güncelleme:
SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ