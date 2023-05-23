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Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan açıklama! "Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeler sürecek"
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Ümit Özdağ'dan açıklama: Görüşmeler sürecek

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmenin olumlu ilerlediğini, bu akşam yapılacak görüşmenin olumlu sonuçlanması durumunda yarın saat 11.00'de açıklama yapacaklarını söyledi

Son dakika haberi: Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan açıklama!
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün yaptıkları görüşmelere ilişkin açıklama yaptı. Özdağ, "Nihayetlenmedi. Bu görüşmeleri bu gece gerçekleştireceğiz. Olumlu giden süreci olumlu tamamlayacağımıza inanıyorum. Başarabilirsek yarın saat 11.00'de Sayın Kılıçdaroğlu ile açıklama yapmayı planlıyoruz" dedi.

Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

Özdağ, "Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız. Bu toplantıda 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini güvence altına alacak, 11 milyar dolara ulaşan ekonomik maliyetinin Türk halkının sırtından atılmasını temin edecek ve Anayasa'nın 4 maddesini güvence altına alacak, PKK, FETÖ, IŞİD gibi terör örgütleriyle bir mücadeleyi öngören protokol görüşmelerini ilerletmiş bulunuyoruz. Nihayetlenmedi. Bu görüşmeleri bu gece gerçekleştireceğiz. Olumlu giden süreci olumlu tamamlayacağımıza inanıyorum. Başarabilirsek yarın saat 11.00'de Sayın Kılıçdaroğlu ile açıklama yapmayı planlıyoruz" dedi

"SİNAN BEY'İN KENDİ TAKDİRİ"

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararını değerlendiren Özdağ, "Sinan Bey'in kendi takdiridir. Zafer Partisi'ni bağlamamaktadır. Sinan Bey ile farklı düşünüyoruz. Kamuoyunun değerlendirmesine bırakıyoruz. Üzerinde durmuyoruz. Biz Sinan Bey ile yola çıkarken cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık. Biz hala kapıları kapatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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