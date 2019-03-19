DHA'nın haberine göre; Birçok dizi ve sinema filminde rol alan usta oyuncu Ümit Yesin hayatını kaybetti. Yesin'in ölümünü sanatçı arkadaşları sosyal medyada duyurdu. Ümit Yesin 65 yaşındaydı.

Acı haberi rol arkadaşı Mustafa Avkıran da sosyal medya hesabından duyurdu. Avkıran, Yesin ile yer aldığı fotoğrafı, "İnsan bir ay içinde iki baba birden kaybeder mi? Kaybedermiş... Çok sevdim seni be benim Ümit abim... Devrin daim olsun!" notuyla paylaştı.

Ankara doğumlu olan Ümit Yesin, Müjdat Gezen Tiyatrosu, Tiyatrokare gibi topluluklarda çalıştı. Genellikle yardımcı oyuncu rollerinde oynamıştır. Çiçek Taksi dizisiyle geniş izleyici kitlesine ulaşmıştır.



Yesin şu projelerde rol almıştı:





Yeni Gelin - 2017

Asla Vazgeçmem - 2015

Ağlatan Dans - 2014

Şefkat Tepe - Ekrem 2014

Galip Derviş - 2013 (İhsan Akkaya) (Konuk Oyuncu)

Keşanlı Ali Destanı-2011

Akasya Durağı-2009

Yol Arkadaşım-2008

Görgüsüzler-2008

Beş Kollu Avize - 2004

Cennet Mahallesi - 2004 (Muharrem / 2004 - 2007)

Yalanın Batsın - 2002

Cabbar - 2002

Sınır - 1999

Çiçek Taksi - 1995 (Kazım Şentabak / 1995 - 2003)

Hastane - 1993

Ah Gardaşım - 1991

Kurt Kanunu - 1991

Bir Milyara Bir Çocuk - 1990

Doyumsuz - 1990

Hanımın Çiftliği (1990, dizi) - 1990

Medcezir Manzaraları - 1989

Bakımsız Tarzan - 1989

Ferman - 1988

Keşanlı Ali Destanı - 1988

Sevgili Bayan - 1988

Hüzün Çemberi - 1988

Sığıntı - 1988

Düş Yakamdan Osman - 1987

Karınca Katarı - 1987

Yalnız Efe - 1987

Güneşe Köprü - 1986

Garip (2) - 1986

Yıkılmışım Ben - 1986

Bir Günlük Aşk - 1986

Suçumuz İnsan Olmak - 1986

Sıcak Geceler - 1986

Kertenkele - 1986

Namus Sözü - 1986

Amansız Yol - 1985

Seyyid - 1985

Melek Yüzlüm - 1985

Kızlar Sınıfı Yarışıyor - 1985

Körebe - 1985

14 Numara - 1985

Şaban Pabucu Yarım - 1985

Kurbağalar - 1985