Uşak’ta 3'üncü kattaki evinin balkonundan zemine düşen Nurkadın Sağlam (38), hayatını kaybetti.

BALKONDAN DÜŞTÜ

DHA'daki habere göre olay; saat 20.30 sıralarında Uşak’ta meydana geldi. 3 katlı binanın son katındaki dairede yaşayan Nurkadın Sağlam, henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan zemine düştü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolde, Sağlam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Sağlam'ın cansız bedeni, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı