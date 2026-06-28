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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uşak'ta balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

        Uşak'ta balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

        Uşak'ta 3 katlı binanın üçüncü katındaki evinin balkonundan düşen Nurkadın Sağlam, olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlam'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 07:28 Güncelleme:
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        Balkondan düşen kadın öldü
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        Uşak’ta 3'üncü kattaki evinin balkonundan zemine düşen Nurkadın Sağlam (38), hayatını kaybetti.

        BALKONDAN DÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre olay; saat 20.30 sıralarında Uşak’ta meydana geldi. 3 katlı binanın son katındaki dairede yaşayan Nurkadın Sağlam, henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan zemine düştü.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolde, Sağlam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Olay yerindeki incelemenin ardından Sağlam'ın cansız bedeni, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

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