Uşak'ta cip refüje çarptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Uşak-İzmir kara yolunda kontrolden çıkan cip refüje çarptı. Bariyerlerin arasına girerek sürüklenen araçtaki yolcu Avni Ş. olay yerinde yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
AA'daki habere göre; N.Ş. (34) yönetimindeki cip, Uşak-İzmir kara yolu Tekstil Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bariyerlerin arasına giren araç, bir süre sürüklendikten sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta yolcu konumunda bulunan Avni Ş'nin (43) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü N.Ş. ile G.Ş. (30) ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Avni Ş.'nin cenazesi, aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.