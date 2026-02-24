Üsküdar'da aynı noktada 6 ayda meydana gelen 11 trafik kazası kamerada
Üsküdar'da aynı noktada son 6 ayda meydana gelen 11 trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
SON 6 AYDA 11 AYRI KAZA
Beylerbeyi Mahallesindeki Abdullah Ağa Caddesi ile Beybostanı Sokak kesişiminde, son 6 ayda 11 ayrı trafik kazası meydana geldi.
İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kazalar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, farklı yönlere dönmek isteyen sürücülerin kazaya neden olduğu görülüyor.
