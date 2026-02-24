Canlı
        Son dakika: Üsküdar'da aynı noktada 6 ayda meydana gelen 11 trafik kazası kamerada

        Üsküdar'da aynı noktada 6 ayda meydana gelen 11 trafik kazası kamerada

        Üsküdarda aynı noktada son 6 ayda meydana gelen 11 trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 13:21 Güncelleme:
        Aynı noktada 11 kaza! O anlar kamerada

        Üsküdar'da aynı noktada son 6 ayda meydana gelen 11 trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        SON 6 AYDA 11 AYRI KAZA

        Beylerbeyi Mahallesindeki Abdullah Ağa Caddesi ile Beybostanı Sokak kesişiminde, son 6 ayda 11 ayrı trafik kazası meydana geldi.

        İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Kazalar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, farklı yönlere dönmek isteyen sürücülerin kazaya neden olduğu görülüyor.

        Arnavutköy'de Çinli iş insanının cesedi toprağa gömülü bulundu; detaylar ortaya çıktı

        İSTANBUL'da 24 Ocak'ta hakkında kayıp başvurusu yapılan Çinli iş insanı Yong Wang (38)'ın cesedi, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde Arnavutköy'de toprağa gömülü bulundu. (DHA) 

        #istanbul
        #Son dakika haberler
