Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Van'da bir genç iş yerinin önündeki araçta ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Van'da bir genç iş yerinin önündeki araçta ölü bulundu

        Van'ın Özalp ilçesinde 2 gün önce kaybolduğu ileri sürülen genç, kendisine ait iş yerinin önündeki aracın içinde ölü bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 15:12 Güncelleme: 14.01.2026 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 gün sonra cansız bedeni bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'ın Özalp ilçesinde 2 gün önce kaybolduğu ileri sürülen genç, kendisine ait iş yerinin önündeki aracın içinde ölü bulundu.

        İŞ YERİNİN ÖNÜNDEKİ ARAÇTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        İHA'nın haberine göre, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Yıldırım Akbulut isimli genç için yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunuldu. Yapılan arama çalışmaları sonucunda, gencin cansız bedeni Özalp ilçesindeki iş yerinin önünde aracın içerisinde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından cenaze önce Özalp Devlet Hastanesine, oradan otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gencin kesin ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 12 Ocak 2026 (ABD'den İran'a Askeri Müdahale Olur Mu?)

        Kar İstanbul'u terk etti mi? Beklenen kar yarın mı yağacak? İran'da rejim destekçileri sokakta. Trump'tan İran'a askeri müdahale tehdidi. Tahran yönetimini ekonomi mi düşürecek? Halep'te bundan sonra ne olacak? Trump "Venezuela Başkan Vekili" oldu. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #van
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Caninin ilk sözleri...
        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Caninin ilk sözleri...
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Kur'an kursundaki cinayetten kan davası çıktı!
        Kur'an kursundaki cinayetten kan davası çıktı!
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Açıklama yaptı
        Açıklama yaptı
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Hakimi vuran savcı adliyede
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        Tesla araçlarda abonelik dönemi
        Tesla araçlarda abonelik dönemi