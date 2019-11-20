Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 yılı vergi rekortmenlerini açıkladı. Gelir vergisinde 87 milyar 914 milyon 102 bin 970 TL matrah beyan edilirken, 23 milyar 617 milyon 67 bin 834 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Türkiye'nin 2018 gelir vergisi rekortmenlerinden ilk ikisi adının açıklanmasını istemezken, 3. sırada 54 milyon 169 bin 333 lirayla Rahmi Koç yer aldı. Geçen yılın birincisi Şarık Tara da 36 milyon 215 bin 996 liralık vergiyle dördüncü sırada yer buldu.

Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk eden ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı; İstanbul (85),Ankara (3),Gaziantep (3),Antalya (2),İzmir (2),Denizli (2),Bursa (1),Eskişehir (1) ve Hatay (1) olarak gerçekleşti.

2018 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Mart 2017) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 13,67; tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 14,44 oranında artış gerçekleşti.

Vergilendirme yılı boyunca 430 milyar 878 milyon 66 bin 609 TL matrah beyan edilirken ve beyan edilen tutar üzerinden 85 milyar 262 milyon 503 bin 276 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.

Buna göre, Türkiye'nin 2018 yılı kurumlar vergisi rekortmeni 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira vergi tahakkuk ettirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Petrolleri AO, İskenderun Demir ve Çelik AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fab. TAŞ, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü izledi.