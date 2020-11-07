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Vezneciler saldırısıyla ilgili 6 tutuklama!

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerin Vezneciler patlamasıyla da bağlantıları olduğu tespit edildi

SON DAKİKA! Vezneciler saldırısıyla ilgili 6 tutuklama! - HABERLER
Vezneciler saldırısıyla ilgili 6 tutuklama!
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İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Ekim’de düzenlenen PKK operasyonunda 10 şüpheli yakalanmıştı. İstanbul Vezneciler’de 4 yıl önce gerçekleştirilen patlamayla da bağlantıları olduğu belirlenen örgüt üyelerinin Terörle Mücadele Şubesinde 10 gün süren ifade işlemleri dün tamamlandı.

4'Ü SERBEST, 6'SI TUTUKLANDI

İHA'da yer alan habere göre dün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 10 şüpheliden 4’ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Geri kalan 6 şüpheli ise, çıkarıldıkları mahkemece “Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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