Devlete olan borçların yapılandırılmasına ilişkin 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7326 Sayılı Kanun kapsamında, 2021 Nisan ayı ve öncesine ait vergi ve prim borçlarını yapılandırma başvurusu 30 Eylül’de sona ermişti. Başlangıçta 31 Ağustos olarak belirlenen başvuru süresinin Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılması nedeniyle SGK prim borçlarında ilk taksitin ödeme tarihi ekim ayından kasım ayına ötelendi. İkinci taksit ödemeleri ise bu ayın sonuna kadar yapılabilecek.

Yapılandırma hakkının bozulmaması için ilk iki taksitin süresi içinde ödenmesi gerekiyor. Sonraki dönemde ise yılda en fazla iki taksiti aksatma hakkı bulunuyor. İlk iki taksiti veya sonraki dönemlerde ikiden fazla taksiti aksatanların yapılandırmaları bozulacak.

TAKSİT AKSATANLARA İKİNCİ FIRSAT

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç imzasıyla yayımlanan genel yazıya göre, daha önce taksitle ödeme tercihinde bulunmuş olan herkese, talepleri halinde peşin ödemeye geçiş hakkı tanınacak. Yazıda, yapılandırma kanunu uyarınca, “Taksitle ödeme seçeneğini seçmesine rağmen ilk taksit ödemesini gerçekleştiremeyenlerce talepte bulunulması halinde borcun tamamının geç ödeme zammıyla birlikte peşin olarak 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödenmesinin mümkün olduğu” belirtildi.

Bu hükme göre, SGK’ya olan prim borcunu taksitle yapılandıran ancak yapılandırılan borcun ilk taksitini 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödemeyen veya eksik ödeyenler borcu geç ödeme zammıyla birlikte 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde, peşin ödeme hükümlerinden yararlanacaklar. Bunların borçları yeniden hesaplanırken yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarında yüzde 90 indirim yapılacak. Borç anapara tutarı ve Yİ-ÜFE farkının yüzde 10’u ile geç ödeme zammını ödeyecekler.

İLK TAKSİTİ ÖDEYENLER DE YARARLANACAK

Kanuna göre, normalde tüm borcun ilk iki taksit süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE farkında yüzde 50 indirimli uygulanıyor. Ancak, Cumhurbaşkanının uzatma kararı ile birlikte, normalde birer ay ara ile olması gereken birinci ve ikinci taksit ödeme süresi ardı ardına gelince SGK’da yeni bir değerlendirme yapıldı.

Taksitle ödeme seçeneğiyle borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödemiş olanlar da isterlerse bu ayın sonuna kadar peşin ödeme seçeneğine geçebilecekler. Bunların borcun tamamını 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde normalde Yİ-ÜFE aylık değişim oranları yüzde 50 olarak uygulanması gerekecek idi.

Ancak genel yazıda, Cumhurbaşkanınca alınan uzatma kararı nedeniyle, taksitle ödeme seçeneğiyle borçlarını yapılandırıp ilk taksit ödemesini gerçekleştirenler için ikinci taksitin son ödeme süresi ile ilk taksit ödemesini gerçekleştiremeyenler bakımından peşin ödeme hükümlerinden yararlanmaya ilişkin son ödeme süresinin 31 Aralık 2021 tarihi olarak eşitlendiği vurgulandı.

Ödeme süreleri aynı olmasına rağmen ilk taksit ödemesini gerçekleştirenler bakımından ikinci taksitin ödenmesi halinde indirim tutarının yüzde 50, ilk taksit ödemesini gerçekleştiremeyenler bakımından peşin ödeme hükümlerinden yararlanılması halinde indirim tutarının yüzde 90 olmasının hakkaniyete uygun olmadığının değerlendirildiği belirtildi. Bu nedenle, taksitle ödemeyi tercih edip ilk taksit ödemesini süresinde yapanların da yazılı talepte bulunmaları halinde, geç ödeme zammıyla birlikte 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödeme yapmak suretiyle peşin ödeme hükümlerinden yararlandırılacağı ifade edildi.

İlk taksit ödemesini gerçekleştirenlerin peşin ödeme hükümlerinden yararlanabilmeleri için sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor.