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Yargıda kararname heyecanı!

Yargıda 3 bin dolayında hakim ve savcının görev yerlerinin değiştirileceği yaz kararnamesi için geri sayım başladı. Çok sayıda il başsavcısının da değişeceği kararname hafta başında ilan edilecek

SON DAKİKA: Yargıda kararname heyecanı! - HABERLER
Yargıda kararname heyecanı!
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Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, yaz kararnamesi olarak da bilenen Adli ve İdari Yargı 2021 Yılı Ana Kararnamesi'ne ilişkin hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlandı. Kararnamenin gelecek hafta başında ilan edilmesi bekleniyor.

SEÇİM SÜRECİ TAVKİMİ AKSATTI

Kararnamenin daha önce 21 Mayıs Cuma gününe kadar açıklanacağı ilan edilmişti. Ancak HSK seçim sürecinde uzlaşı arayışlarının geç sonuçlanması bu tarihi erteledi. Meclis’te siyasi partilerin HSK seçimi için uzlaşma sağlamasının ardından kararnamenin 26 Mayıs Çarşamba gününe kadar açıklanması kararlaştırıldı. HSK 1. Dairesi Halil Koç başkanlığında kararnameye son şeklini vermek için çalışmalarını hızlandırdı.

3 BİN DOLAYINDA İSMİ KAPSAYACAK

Kararname ile 3 bin dolayında hakim ve savcının görev yerlerinin değiştirileceği ifade ediliyor. Yine çok sayıda il ve ilçe başsavcısı ile komisyon başkanlıklarında da değişikliğe gidileceği belirtiliyor. Yine önemli terörle mücadele operasyonlarının yürütüldüğü İstanbul ve Ankara gibi illere yeni takviyeler yapılacağı aktarılıyor. Kararname ile yine yeni kurulan ihtisas mahkemelerine de atamalar yapılacak.

MEVCUT HSK’NIN SON KARARNAMESİ

2021 Yaz Kararnamesi mevcut HSK’nın son kararnamesi olacak. Çünkü Kurul’un görevi 7 Haziran’da sona eriyor. Meclis Genel Kurulu’nda bu hafta siyasi partilerin uzlaşması kapsamında 7 HSK üyesinin seçimi yapılacak. Ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da birinci sınıf hakim ve savcılar arasından 4 ismi HSK üyesi olarak atayacak. Adalet Bakanı ve bir bakan yardımcısının da eklemlenmesi ile oluşacak yeni HSK 8 Haziran’da göreve başlayacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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