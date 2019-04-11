Yasemin Adar, Avrupa Şampiyonası'nda 76 kiloda rakibi Kuenz'i mağlup ederek altın madalya kazandı!

Milli güreşçi böylece üst üste 4. kez Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldu!

İLKLERİN KADINI YASEMİN ADAR!

Milli sporcu Yasemin Adar, Türk güreş tarihine ismini "altın" harflerle yazdırma başarısı göstermişti. Kadın güreşinin sembolü haline gelen Yasemin, Türkiye'ye adını 2016'da Letonya'nın başkenti Riga'da duyurmuştu.

Tüm rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi, organizasyon tarihinde Türkiye'ye kadınlarda ilk altın madalyasını kazandırmıştı.

Türk kadın güreşinde yeni bir sayfa açan Yasemin, bu şampiyonlukla da yetinmedi ve üst üste dört kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. 2017'de Sırbistan'da, önceki yıl Dağıstan'da Avrupa şampiyonu olan Yasemin, bu yıl da üst üste dördüncü kez şampiyon olarak Türk kadın güreşine öncülük etti.

Türk güreşinde erkek hegemonyasının sona ermesinde başrolü oynayan 27 yaşındaki Yasemin, Avrupa'nın yanı sıra dünyanın da zirvesine çıkmayı başardı.

Yasemin, Fransa'nın başkenti Paris'te 2017'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda da bir ilke imza attı. Milli sporcu, Belaruslu Vasilisa Marzaliuk'u 5-4 mağlup ederek dünya şampiyonu ilk kadın Türk güreşçi oldu ve adını yine tarihe yazdırdı.