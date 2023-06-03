Son dakika haberleri... 28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini kazanan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Haziran 2023 Cumartesi günü Meclis'te yemin ederek görevine resmen başladı. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, bugün düzenlenen göreve başlama töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kamuoyunda en çok merak edilen Cumhurbaşkanlığı yeni kabine listesine de değindi. Yeni kabine listesinin bu akşam açıklanacağını duyuran Erdoğan, kritik açıklamalar yaptı. Bu son dakika gelişmesi ile beraber gözler yeni Bakanlar Kurulu listesine ve Bakanların isimlerine çevrildi. Ankara kulislerinde yeni Bakanlar Kurulu için geniş çaplı bir revizyon beklenirken İçişleri, Hazine ve Maliye, Dışişleri Başta olmak üzere çeşitli kişilerin Bakanlıklar için adı geçiyor. Peki, yeni kabine listesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni bakanlar kurulunda kimler olacak? İşte, 2023 yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesi ve bakanların isimleri ile ilgili merak edilen detaylar