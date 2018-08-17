Kobiler için yeni bir kredi destek paketi geliyor. Hazine'den yapılan açıklamaya göre paketin detaylarını TOBB ve bankalar açıklayacak.

Tabana yaygın olacak yeni paketin yanı sıra reel sektör ve bankalara ek önlemler alınıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "KOBİ’lerin finansmanı amacıyla TOBB, özel ve kamu bankalarının katılımıyla yeni bir kredi paketi üzerinde çalışılıyor." denildi

Açıklamada ayrıca, piyasalarda istikrarın sağlanması yanında ekonomik faaliyetin sağlıklı sürdürülmesinin desteklenmesini teminen Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan önlemlere ilave reel sektör ve bankaların iş birliğinde de ek önlemler alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, KOBİ’lerin finansmanı amacıyla TOBB ve çatısı altındaki odaların iş birliği, özel ve kamu bankalarının gönüllü katılımıyla tabana yaygın yeni bir kredi paketi üzerinde çalışıldığının bilindiğine işaret edilerek, "Yakın bir zaman içinde başlaması beklenen uygulama hakkında detaylı açıklama ilgili taraflarca kısa bir süre içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesine yer verildi.

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