Yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 78 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 117 şüpheliden 78'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Giriş: 30 Haziran 2026 - 09:06 Güncelleme:
Ankara'da yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 117 şüpheliden 78'i gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 117 şüpheli tespit edildi. Bu kapsamda, gözaltı kararı verilen 117 şüpheliden 78'i yakalandı. Diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam etiği bildirildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ