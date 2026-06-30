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        Haberler Gündem Güvenlik Yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 78 gözaltı

        Yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 78 gözaltı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 117 şüpheliden 78'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 09:06 Güncelleme:
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        Suç örgütlerine operasyon: 78 gözaltı

        Ankara'da yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 117 şüpheliden 78'i gözaltına alındı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 117 şüpheli tespit edildi. Bu kapsamda, gözaltı kararı verilen 117 şüpheliden 78'i yakalandı. Diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam etiği bildirildi.

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