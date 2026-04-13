        Haberler Gündem Çevre SON DAKİKA: Yılda 20 gün yaşıyor... Koparan yandı | Erzincan haberleri | Son dakika haberleri

        Yılda 20 gün yaşıyor... Koparan yandı!

        Erzincan'da bulunan Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bünyesindeki Türkiye'nin tek ters lale koleksiyon bahçesinde, nesli tehlike altında olan ters laleler çiçek açtı. Yılda yalnızca yaklaşık 20 gün hayatta kalan ve güzelliğiyle dikkat çeken ters laleleri koparanlara 2026 yılı itibarıyla 700 bin lira idari para cezası uygulanıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 08:47 Güncelleme:
        Yılda 20 gün yaşıyor... Koparan yandı!

        Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde 34’ü Türkiye’nin farklı bölgelerinden, 4’ü ise yurt dışından temin edilen toplam 38 ters lale türü bulunuyor.

        İHA'daki habere göre Ziraat Mühendisi Meral Aslay, ters lalelerde kültüre alma ve ıslah çalışmalarının 2006 yılından bu yana sürdüğünü belirterek, bir melez tür elde etmenin 4 ila 7 yıl sürebildiğini ifade etti.

        Aslay, yürütülen çalışmalar sonucunda 27 melez çeşit adayı geliştirildiğini aktararak, ters lalelerin büyük bölümünün endemik olduğunu ve koruma altına alındığını kaydetti.

        Türkiye’de ters lale gen kaynaklarının korunması amacıyla oluşturulan koleksiyon bahçesinde 38 türe ait 82 popülasyonun muhafaza edildiğini vurgulayan Aslay, bu çalışmaların biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından önemli katkı sağladığını dile getirdi.

        Ters lale türlerinin izinsiz olarak doğadan toplanmasının ve yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğunu hatırlatan Aslay, bu türlere zarar verilmesi halinde 700 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

        Güzelliğiyle öne çıkan ters laleler, her yıl kısa süreli çiçeklenme döneminde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tatlıses'ten sürpriz

        (AA) İbrahim Tatlıses, hastanede kendisini ziyarete gelen Hüseyin Yayman'ı türküyle karşıladı

        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Abluka kararıyla petrol sert yükseldi
        Abluka kararıyla petrol sert yükseldi
        Altın haftaya düşüşle başladı
        Altın haftaya düşüşle başladı
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump: İran Hürmüz sözünü tutmadı
        Trump: İran Hürmüz sözünü tutmadı
        Galibi olmayan savaş
        Galibi olmayan savaş
        Zirvede fark 2'ye indi! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 2'ye indi! İşte kalan maçlar
        "5 maçı kazanıp şampiyon olacağız"
        "5 maçı kazanıp şampiyon olacağız"
        Kocaeli kabusu!
        Kocaeli kabusu!
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Mağdur: 11 yaşında kız çocuğu... 79 yaşında taciz gözaltısı!
        Mağdur: 11 yaşında kız çocuğu... 79 yaşında taciz gözaltısı!
        Otomobil fiyatları için zam uyarısı
        Otomobil fiyatları için zam uyarısı
        Macaristan'da 16 yıl sonra muhalefet Orban'ı yendi
        Macaristan'da 16 yıl sonra muhalefet Orban'ı yendi
        Çinli insansı robot Usain Bolt'un hızına ulaştı
        Çinli insansı robot Usain Bolt'un hızına ulaştı