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Ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS ek tercih sonuçları sorgulama 2018

Ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından az önce açıklandı. YKS, ek yerleştirme sonuçlarının ardından gözler kayıt işlemlerinde. 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri ne zaman başlayacak? Ek tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

28.09.2018 - 11:08 | Güncelleme:

YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası üzerinden belli oldu. Adaylar 1 Ekim tarihine kadar hazırlıklarını yapıp kayıt için yola koyulmaları gerek. ÖSYM ek yerleştirme sonuçlarını bu şekilde duyurdu:

"2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, 28 Eylül 2018 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir."

EK YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA

EK YERLEŞTİRME SONRASI KAYIT NE ZAMAN?

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır.  Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

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