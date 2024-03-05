YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre YKS geç başvuruları 5-7 Mart tarihleri arasında yapılacak.

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YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS sınav ücretleri TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri için 295 TL olarak belirlendi. Ücret ödemeleri 27 Şubat Salı gününe kadar yapılabiliyor. ÖSYM’den yapılan açıklamada “5-7 Mart tarihleri arasındaki geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek” denildi.