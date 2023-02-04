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Yoğun bakımda oksijeni kapatan teknikerin 25 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul'da bir hastanede yoğun bakım ünitesinde "kalem" tartışması nedeniyle, hastaların oksijen vanasını kapatan ve 1 hastanın ölümüne yol açan tekniker hakkında 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Yoğun bakımda oksijeni kapatan teknikerin 25 yıla kadar hapsi istendi - Güncel haberler
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İstanbul Şişli'deki bir hastanede, biyomedikal personeli olarak görev yapan Fatih K. (35) ile hemşire Ekrem K. arasında başlayan kalem şakası bir hastanın ölümüne yol açtı. İddiaya göre, kalemini alan Ekrem K.'ye kızan Fatih K. yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların oksijen vanasını kapattı. Oksijenleri kesilen hastalardan Yusuf Sanin (56) hayatını kaybederken Fatih K. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı.

İstanbul Şişli'deki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde görev yapan biyomedikal personeli Fatih K., yoğun bakımda hemşire Ekrem K. ile karşılaştı. Bir süre sohbet eden ikiliden Ekrem K. elindeki evrakları imzalamak için Fatih K.'nin cebindeki kalemi aldı. Kalemi geri isteyen Fatih K. karşılık bulamayınca Ekrem K.'yi 'Kalemimi ver yoksa oksijen vanasını kapatırım' diye tehdit etti. Ekrem K. kalemi vermemekte ısrar etti. Bunun üzerine Fatih K. oksijen panosunu açarak yoğun bakıma oksijen veren vanayı kapattı. Yaklaşık 1 dakika sonra alarmların çalması üzerine hemşire Ekrem K. yoğun bakımdaki hastaların yanına koştu. Bu sırada yoğun bakımda yatan Yusuf Sinan, oksijen yetersizliğinden ajite oldu. Sinan Ekrem K.'nin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TAKSİRLE ÖLÜME SEBEP OLMAK SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Olaydan sonra hastane yönetimi biyomedikal personeli Fatih K. hakkında idari soruşturma başlattı ve personelin hastaneyle olan ilişiğini kesti. Yapılan soruşturma kapsamında olaya tanıklık eden doktor ve yoğun bakımı çalışanların ifadeleri alındı.

Olayla ilgili ifadesi alınan Fatih K.'nin de "Yoğun bakım ünitesinden başka bir hemşire tarafından çağırıldım. Akşam 16:00 sıralarında üniteye geldim. Ekrem ile karşılaştık. Cebimdeki kalemi aldı. Gitti. Gel dedim. Beni dinlemedi. Ben de iş inada bindiği için oksijen vanasını kapatıyorum, gel' dedim. O anda aklıma o geldi. Kapattıktan sonra gel kendin aç dedim. Vanayı kapattıktan sonra hemen alarm çalmadı. Yaklaşık 1 dakika sonra alarm çaldı. Ben de olay yerinden ayrıldım. Yoğun bakım ünitesindeki hoca bana kızdı. Yapmamam gereken bir şeydi. Çok üzgünüm. Yaptığım şeyin hiçbir açıklaması yok" dediği öğrenildi.

Hastane, Fatih K.'nin ifadesinin ardından olayı adli boyuta taşıdı. Soruşturmanın ardından şüpheli Fatih K. hakkında "Taksirle ölüme sebep olmak' suçundan 25 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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