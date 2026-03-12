Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: "Yol verme" cinayetinden aranıyorlardı... | Hatay haberleri | Son dakika haberleri

        "Yol verme" cinayetinden aranıyorlardı...

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2019 yılında 'yol verme' tartışmasında kavga ettikleri Gökhan Çobancı'nın ölümüne neden olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari C.C. ile S.K. isimli 2 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 12:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yol verme" cinayetinden aranıyorlardı...

        Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından aranan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda, 9 Temmuz 2019 tarihinde Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi Çevre Yolu Kavşağı üzerinde iki aracın karıştığı trafik olayında, yol verme tartışması sonucu meydana gelen kavgada Gökhan Çobancı'nın hayatını kaybettiği olayın şüphelileri olan ve 2024 yılından bu yana firari bulunan C.C. ve S.K. adlı 2 kişiyi Samandağ'da yakalanarak gözaltına alındı.

        İKİSİ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        İHA'da yer alan habere göre kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.C. ile aynı suçtan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.K. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bartın'da kayıp olarak aranan kadın, donmak üzereyken bulundu

        Bartın'ın Ulus ilçesinde kendisine ulaşılamayınca arama çalışması başlatılan Döndü Adalı (73), 38 saat sonra donmak üzereyken bulundu. Yamaçtan düştüğü belirlenen Adalı, hastanede tedaviye alındı. (DHA)

        #Hatay
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası