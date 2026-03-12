Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından aranan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda, 9 Temmuz 2019 tarihinde Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi Çevre Yolu Kavşağı üzerinde iki aracın karıştığı trafik olayında, yol verme tartışması sonucu meydana gelen kavgada Gökhan Çobancı'nın hayatını kaybettiği olayın şüphelileri olan ve 2024 yılından bu yana firari bulunan C.C. ve S.K. adlı 2 kişiyi Samandağ'da yakalanarak gözaltına alındı.

İKİSİ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İHA'da yer alan habere göre kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.C. ile aynı suçtan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.K. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.