Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
Adana'nın Kozan ilçesinde, sabah saatlerinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 20.03.2026 - 07:38
Ankara-Osmaniye seferini yapan H.K. (46) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi mevkiinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'daki habere göre ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ, 19 YARALI
Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
REKLAM
Kazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından olay yerinde tam anlamıyla bir can pazarı yaşandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ