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YSK Başkanı Yener'den Hatay'daki seçmen sayısı hakkında açıklama

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Hatay'da incelemelerde bulundu. Yener, "Kentte 350 bin civarında seçmenin oy kullanacağı tahmin ediliyor. Ancak şu an için net bir sayı söylemek yanlış olur" açıklamasında bulundu

Son dakika: YSK Başkanı'ndan Hatay'daki seçmen sayısı hakkında açıklama geldi! - Gündem haberleri
HABERTURK.COM / AA

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Hatay'da incelemelerde bulundu. Yener kentte yaptığı açıklamada, "Kalan 18 gün içerisinde gerekli eksiklikleri giderilecek. Hatay'ımız şu an için seçime hazır vaziyettedir. Vatandaşımız ve tüm siyasi partilerimiz şundan emin olabilirler, seçim güvenliği açısından Hatay ve diğer illerimizde gerekli tedbirler alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Yener sözlerine şöyle devam etti: "6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara da şifalar diliyoruz. Depremin ilk meydana geldiği günden bu yana YSK olarak ekiplerimiz depreme uğrayan illerimizde ara ara incelemelerde bulundular. En son bir heyetimiz hafta içerisinde Malatya'da incelemelerde bulundu. Yarın bir heyetimiz Adıyaman ve Şanlıurfa'da incelemelerde bulunacak. Bugün de ben depremden en çok etkilenen illerimizden olan Hatay'a gelip son gelinen nokta nedir onları inceledik. Burada sayın valimiz ve ilçe seçim kurulumuzun değerli başkanına ve personeline teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir çalışma yapmışlar.

Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde oylarını kullanabilmeleri için konteyner alanlar oluşturulmuş. Büyük ihtimalle depremden etkilenen diğer illerimizde de bu ve buna benzer konteynerlerimiz kullanılacak. Sizlerin de gördüğü gibi seçmenlerin oy kullanması açısından gayet güvenli alanlar oluşturulmuş. Kalan 18 gün içerisinde de gerekli eksiklikler giderilecek. Hatay'ımız şu an için seçime hazır vaziyettedir. Vatandaşımız ve tüm siyasi partilerimiz şundan emin olabilirler, seçim güvenliği açısından Hatay ve diğer illerimizde gerekli tedbirler alınmıştır. Hatay'da 350 bin civarında seçmenin oy kullanacağı tahmin ediliyor. Ancak şu an için net bir sayı söylemek yanlış olur."

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