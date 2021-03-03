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Yunanistan'ın orta kesimindeki Larissa kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Atina Yer Bilimleri Enstitüsü, Larissa kent merkezinin 24 kilometre kuzeybatısında yerel saatle 12.16'da 5,9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen ana depremden 3 dakika sonra 4,4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntının daha kaydedildiği aktarıldı.

Başkent Atina'da da hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Diğer yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),depremin büyüklüğünün 6,2 olduğunu duyurdu.

Larisa, Yunanistan'ın en kalabalık beşinci kenti. Depremin Atina ve Selanik dahil birçok Yunanistan kentinden hissedildiği bildirildi. Depremin Kuzey Makedonya, Kosova ve Karadağ'dan da hissedildiği belirtildi.

Depremden dolayı herhangi bir can ve mal kaybı oluşup oluşmadığına ilişkin henüz bir bilgi verilmezken, 4,9 büyüklüğüne kadar ulaşan artçı depremler meydana geldi.