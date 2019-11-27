Arnavutluk'ta 25 kişinin ölümüne yol açan 6,4 büyüklüğündeki depremden bir gün sonra Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 5,9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Depremin 71 kilometre derinlikte gerçekleştiği ve merkez üssünün Girit'in Hanya kentinin 72 kilometre kuzeybatısında olduğu belirtildi.

Şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı rapor edilmeyen deprem başkent Atina'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, depremin 10.23 sularında meydana geldiği belirtildi.