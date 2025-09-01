Yusuf Akçiçek resmen Al Hilal'de!

Transferde sıcak günler geçiren Fenerbahçe'de bir de ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertliler 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'le anlaşma sağladı.

Buna göre F.Bahçe'nin kasasına 22 milyon Euro bonservis bedeli girecek. Ayrıca sarı-lacivertliler sonraki satıştan net yüzde 15 pay da alacak.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 12 maça çıkan 19 yaşındaki oyuncu, 2 gol - 1 asistlik katkı sağlamış ve 1.316 dakika sahada kalmıştı.