        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Yusuf Akçiçek resmen Al Hilal'de! - Fenerbahçe Haberleri

        Yusuf Akçiçek resmen Al Hilal'de!

        Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek, 22 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 15 payla Al Hilal'e transfer oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 21:38 Güncelleme: 01.09.2025 - 21:49
        Dev bonservisle Arabistan'a gitti!
        Transferde sıcak günler geçiren Fenerbahçe'de bir de ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertliler 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'le anlaşma sağladı.

        Buna göre F.Bahçe'nin kasasına 22 milyon Euro bonservis bedeli girecek. Ayrıca sarı-lacivertliler sonraki satıştan net yüzde 15 pay da alacak.

        Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 12 maça çıkan 19 yaşındaki oyuncu, 2 gol - 1 asistlik katkı sağlamış ve 1.316 dakika sahada kalmıştı.

        Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

        Futbol Akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek’in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

        Yapılan anlaşmaya göre kulübümüze 22 milyon Euro net transfer bedeli ödenecek olup, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın %15’i kulübümüze aktarılacaktır.

        Yusuf, altyapımızdan A Takımımıza uzanan yolculuğunda kısa sürede camiamızın sevdiği bir isim olmuş ve sahadaki mücadelesiyle kalplerimizde iz bırakmıştır.

        Kendisine kulübümüze bugüne kadar verdiği emek ve katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.

