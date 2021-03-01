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Son dakika... Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı

Son dakika... Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitimle ilgili, "Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacaktır" dedi. Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada "2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak" dedi

Son dakika... Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı
HABERTURK.COM

Yüz yüze eğitimle ilgili belirsizlik sona erdi. 1 Mart olarak açıklanan daha sonra da bir gün ertelenen yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk özür dilemiş ve gözler Kabine toplantısına çevrilmişti.

Kritik toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

Yeni normalleşme adımlarını başlatıyoruz. Tedbirlerin gevşetilmesi ve sıkılaştırılması salgının seyrine bağlıdır. Türkiye büyük bir ülke olduğu için düzenlemeyi kademeli olarak yapıyoruz. Buna göre okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek.

Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacaktır.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

Eğitim öğretim takvimi ile ilgili detayları MEB'den yapılacak olan yazılı açıklama ile netleşmesi bekleniyor.

MEB'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitime ilişkin açıklamada bulundu:

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır.

Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır.

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir.

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.

Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.

Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacaktır.

Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

Buna göre yüksek risk grubundaki İstanbul'da okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim kurumları tam zamanlı yüz yüze eğitim verecek. İlkokullar 2 gün okulda seyretilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alacak.

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