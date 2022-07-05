Emekli ve memur zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. SSK - BAĞKUR emeklileri zamlı maaşlarının ne zaman ödeneceğini araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 aylık enflasyon farkı ile belirlenen yeni zamlı maaşların ödeme tarihi hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Peki, "Zamlı emekli maaşı hangi tarihte ödenecek?" İşte zamlı emekli maaşı ödeme tarihi ile ilgili son dakika gelişmeleri...